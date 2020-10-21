مسقط 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 111484 إصابة والوفيات 1137 بنسبة 1% والمتعافين 97367 لتصل نسبة الشفاء إلى3ر87%.وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 47 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 480 والمنومين في العناية المركزة 198.// انتهى //13:17ت م0074