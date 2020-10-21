عام / 111484 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
الأربعاء 1442/3/4 هـ الموافق 2020/10/21 م واس
مسقط 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 111484 إصابة والوفيات 1137 بنسبة 1% والمتعافين 97367 لتصل نسبة الشفاء إلى
3ر87%.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 47 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 480 والمنومين في العناية المركزة 198.
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