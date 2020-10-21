الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسيفتتح الاتحاد السعودي للتنس غداً موسمه الرياضي الحالي 1442 هـ باقامة بطولات الفردي للأندية بالرياض وجدة والدمام للدرجات الثلاث الأولى والشباب والناشئينوسُتقام على ملاعب الاتحاد بالرياض البطولة الفردية لأندية الرياض والخرج وشقراء والدوادمي والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمجمعة والزلفي وحائل، فيما تستضيف ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة منافسات البطولة الفردية لأندية جدة ومكة والطائف وتبوك وينبع والباحة ونجران وعسير والمدينة وجازان.وعلى ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة تقام البطولة الفردية لأندية الدمام والأحساء والقطيف والخبر وحفر الباطن والجبيل .وكلف الاتحاد السعودي للتنس الحكام حمد البرقان وموسى القحطاني وجاسم عقاقه كحكام عاميين لهذه البطولات.// انتهى //14:21ت م0094