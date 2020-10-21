الأحساء 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها أمانة محافظة الأحساء ممثلة ببلدية المبرز خلال الشهر الماضي، عن ضبط 1028 مخالفة للاشتراطات الصحة العامة، والأنشطة التجارية والمهنية، والإخلال بتطبيق البروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فايروس كورونا.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، أن الجولات الرقابية بلغت 2500جولة، فيما تم مصادرة وإتلاف 3.6 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في نطاق مدينتي المبرز والعمران من قبل الفرق الرقابية، مشيرا إلى أنه جرى تطبيق الجزاءات بحق المخالفين.// انتهى//14:21ت م0095