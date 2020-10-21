عرعر 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري, الذي قدم تقريرا عن الاستراتيجية العمرانية لأمانة المنطقة, الهادف إلى توحيد وتنظيم العملية التخطيطية، بالإضافة إلى دراسة النطاق العمراني، ودراسات أولويات التنمية العمرانية لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة توفر مساحات شاسعة من المناطق الخضراء والمساحات المفتوحة والساحات والميادين كما تحتوي على مسارات مخصصة لرياضة المشي وأخرى للدراجات, بالإضافة إلى ملاعب الأطفال والمراكز الترفيهية والاستثمارية.وأكد سموه أهمية أن تتوافق الخطة الاستراتيجية العمرانية للمنطقة مع أهداف وسياسات الإستراتيجية العمرانية الوطنية ، بما يعزز الاستدامة الحضرية وإيجاد مدن شاملة ومرنة ومستدامة وتحسين جودة الحياة لتلبية احتياجات السكان, لافتا النظر إلى ضرورة إيجاد نظام حوكمة يضمن تنفيذ سياسات وأهداف الخطة الإستراتيجية للمنطقة وإعداد برنامج تسويق الميزات النسبية في المنطقة وجذب الاستثمارات.وثمن سمو أمير الحدود الشمالية جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية وما حققته من خلال مبادراتها النوعية ونشاطها الملحوظ، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية لاسيما أهداف برنامج جودة الحياة التي تتضمن التأسيس الجيِّد للبنية التحتيَّة للتجمُّعات الحضريَّة لتحفيز وتنمية أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , منوها بما يحظى به القطاع البلدي من حرص ودعم من القيادة الرشيدة .// انتهى //14:39ت م0099