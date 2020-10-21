بريدة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد , يرافقه مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن.وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات التي تهم عمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة, وسبل تطوير قطاع المشاريع التقنية والمهنية والرفع من مستوى الأداء بما يسهم في تهيئة شباب وفتيات الوطن للمستقبل المهني والتقني.كما اطلع سموه على مشاريع المؤسسة بالمنطقة التي تم إنجازها والجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها بمدينة بريدة ومحافظاتها.وأكد سمو أمير القصيم أهمية تفعيل المهارات المهنية والتقنية لدى خريجي المؤسسة، واستثمار مباني المؤسسة في تأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة، والعمل على التوطين من خلال توظيف خريجي المؤسسات والمعاهد ، في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة - أعزها الله - , مثنياً على ما تقوم به المؤسسة من جهود مميزة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ولخدمة أبناء وبنات المملكة.فيما قدم الفهيد، شرحاً عن جهود التدريب التقني بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بُعد، واستعداد المنشآت التدريبية ما بين كليات تقنية للبنين والبنات ، وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة داخل المنشآت التدريبية على مستوى المملكة عامة وعلى مستوى منطقة القصيم خاصة.// انتهى //14:41ت م0100