الدمام 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واساستقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في مقر الأمانة اليوم، رئيس المكتب التجاري البريطاني مدير التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية محمد توفيق وهاب.واستعرض معاليه أوجه التعاون في مختلف المجالات، وما يتعلق في مجال المشاريع والبنى التحتية بالشكل الخاص، إضافة إلى المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة الشرقية من خلال الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع البلدي من لدن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.بدوره أكد رئيس المكتب التجاري البريطاني بالشرقية حرصه المستمر على عقد مثل هذه اللقاءات التي تُسهم في تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، منوها بالنهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها المنطقة الشرقية في الأصعدة كافة.// انتهى //14:55ت م0101