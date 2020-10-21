حفر الباطن 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسعقد المجلس المحلي بمحافظة حفر الباطن اليوم جلسته السابعة في دور الانعقاد الخامس برئاسة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، وحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، وذلك بمقر المحافظة.وناقش المجلس عدة مواضيع ذات الصلة المتعلقة بالمشاريع التنموية المستقبلية التي تحتاجها المحافظة والمراكز التابعة لها، واعتمد التوصيات اللازمة تمهيداً لرفعها لمجلس المنطقة.// انتهى //14:55ت م0102