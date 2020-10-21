الباحة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واساستضافت جامعة الباحة الاجتماع التنسيقي الأول لفرق العمل المكلفة بمتابعة وتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجامعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة, وذلك بالمدينة الجامعية.وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي خلال الاجتماع, أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة ليكون نقطة انطلاق في العديد من المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية وتبادل الخبرات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، الذي سيسهم في تطوير العملية الأكاديمية والتدريبية في المنطقة والوطن.من جانبه تحدث مدير عام التدريب التقني والمهني بالباحة رئيس فريق المؤسسة المشارك في الاجتماع مرعي بن سعد القرني عن أهمية الشراكة وما تشكله في تطوير العمل التعليمي والتدريبي بالمنطقة ودور فرق العمل لتحقيق أهداف هذه الشراكة وفق المدة الزمنية المحددة ووفق اللوائح والمواد المنظمة لهذه الشراكة.// انتهى //14:57ت م0103