الدمام 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسنظّمت غرفة الشرقية، مُمثلة في مركز سيدات الأعمال اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لقاءً تعريفيًا "عن بُعد" حول الحلول التمويلية التي تُقدمها "منشآت" لرواد ورائدات الأعمال، قدّمه مدير إدارة التمويل البنكي في "منشآت" فيصل الحمادي.واستعرض الحمادي مهمة بوابة التمويل الإلكترونية التي تجمع أو تربط بين الممولين من القطاع الخاص، وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالحصول على التمويل، وتمكِّنهم من اختيار العروض التمويلية المناسبة، حيث تستهدف مساعدة هذه المنشآت في الحصول على التمويل المناسب، وتوسيع قاعدة العملاء والوصول إلى المناطق الواعدة، إضافة إلى فتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية المتعددة لتقديم عروض تمويلية مناسبة، وتُسهل على رواد ورائدات الأعمال الراغبين في الحصول على التمويل الوصول إلى الجهات التمويلية دون الحاجة لمغادرة مقر المنشأة مما يسهم في توفير الوقت والجهد اللازم للحصول على التمويل المناسب.وبين أن جهات التمويل المشاركة تتسم بالتنوع ما بين بنوك تجارية وشركات تمويل غير بنكية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، لافتًا إلى إمكانية صاحب المنشأة تقديم أكثر من طلب للتمويل، وباستطاعة مقدم الطلب التمويلي اختيار أكثر من جهة تمويلية، حيث يتم إعطاء الموافقة المبدئية على التمويل خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، في حالة اكتمال جميع المستندات المطلوبة.// انتهى //14:58ت م0104