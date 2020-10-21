جيزان 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبة بالإمارة اليوم الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن بن عبدالعزيز الفارس ومديري فروع المصرف بمنطقة جازان.ودشن سموه في مستهل اللقاء عمل ثلاثة أفرع تابعة للمصرف بكل من "حي الصفا وحي الشاطئ في مدينة جيزان ومحافظة صبيا" ، مستمعاً لشرح مفصل عن الأعمال والخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف النماء لأهالي منطقة جازان والمقيمين بها عبر فروعه " رجال ونساء" ، ومكائن الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية ، وما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية في مجال الخدمات المصرفية وتوطين الوظائف.وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر على أهمية الدور المناط بالقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام في دعم عجلة التنمية في المنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز ، لتحقيق تنمية شاملة بما يلبي احتياجات المواطن ويحقق تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله ، مجددا الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والزراعية والترفيهية وغيرها من المجالات المتوافرة في جازان.// انتهى //14:58ت م0105