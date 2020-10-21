الباحة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسوقّع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط بمكتبه اليوم، عقد مشروع وريد وتركيب أراضي مطاطية بملاعب الأطفال بالحدائق والمنتزهات وصيانة وري الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الباحة، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 8.733.678 ريالا.وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمية التي تشهدها مدينة الباحة ومختلف محافظات المنطقة لخدمة الأهالي والزوار.// انتهى //16:36ت م0139