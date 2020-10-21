بريدة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد في بريدة، برنامج "تعزيز الأمن الفكري"، في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة بريدة، كل يوم أحد خلال الشهر الجاري، بعد صلاة العشاء.ويشارك في إلقاء البرنامج الذي يتضمن 21 محاضرة علمية في مساجد وجوامع مدينة بريدة، عدد من الدعاة والمشايخ، حيث يتناولون الحديث عن النجاة في اتباع سبيل المؤمنين، والاعتصام بثوابت الشريعة، وخطورة اللسان في زمن الفتن.// انتهى //16:43ت م0142