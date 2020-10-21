الأحساء 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسشارك مركز النخيل والتمور بمحافظة الأحساء اليوم، في مبادرة لنجعلها خضراء‬ التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بزراعة العديد من أشجار النخيل والأشجار الأخرى المتنوعة في مواقع مختلفة.وأشار مدير المركز المهندس خالد الحسيني إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى زراعة 10 ملايين شجرة خلال هذه الحملة التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر .// انتهى //16:44ت م0143