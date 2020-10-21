الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسوقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع جمعية بنيان الخيرية، حيث وقعها وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية فوزية بنت عبدالعزيز المعجل.وتهدف الاتفاقية التي وقعت بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي, إلى توفير وحدات سكنية للفتيات اليتيمات وفق ضوابط واشتراطات محددة من خلال التعاون والعمل المشترك بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .مما يذكر أن الاتفاقية تأتي تعزيزاً للتعاون والعمل المشترك بين قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة كافة، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للأيتام لبناء وتطوير الشراكات بما يُسهم في التكامل والارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي غير الربحي وتجويد واستدامة برامجه.// انتهى //16:44ت م0145