جيزان 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واستأهلت 4 مرشحات من الإدارة للتعليم بمنطقة جازان، لتمثيل المملكة في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الثالثة والعشرين.وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور إيراهيم بن محمد أبوهادي، سعي الإدارة لنشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي وتعميم الممارسات الإيجابية التي تسهم في زيادة مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم من خلال دعم المتميزين والمتميزات وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات بجميع مستوياتها محليا وإقليمياً وعالميا، من خلال دعم كافة الفئات المشاركة بالمسابقة من خلال التواصل المستمر مع المرشحين والمرشحات حيث نفذ العديد من الورش والدورات التدريبية لشرح أدلة الجائزة وآلية المشاركة .// انتهى //16:44ت م0146