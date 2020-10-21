مكة المكرمة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة مسابقة حفظ آية الكرسي الالكترونية للصغار، تتمثل في تسجيل مقطع فيديو للمتسابق وهو يتلو آية الكرسي غيباً , بمشاركة 1367 متسابقا.وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله –عز وجل- وتعليم الأطفال على بعض ما حثّ عليها الرسول –صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءتها، ومعرفة الناشئة على فضائل بعض آيات القرآن الكريم، وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف، واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها .وأوضح نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري أن المشاركين والمشاركات في المسابقة يمثلون 42 مدينة ومحافظة بالمملكة، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بفرز المشاركات وترشيح الفائزين حسب الشروط والمعايير التي وضعتها في بداية المسابقة، مشيراً إلى أن الجمعية ستعلن أسماء الفائزين لاحقاً بعد الانتهاء من مرحلة التحكيم والتي ستكون بمشيئة الله خلال الأيام القادمة بمشاركة عدد من أساتذة القراءات بجامعة أم القرى .// انتهى //16:45ت م0147