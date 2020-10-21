حفر الباطن 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأطلق مدير الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن ناصر بن راشد الصافي أمس فعاليات اليوم العالمي لإنعاش القلب، الذي تنظمه الشؤون الصحية بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حفر الباطن بعنوان ( يداك تستطيع إنقاذ حياة )، وذلك بمقر مركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة.ويشارك في الفعاليات -التي تستمر لمدة أسبوع- 208 مشاركين ومشاركات عبر تطبيق خاص بجمعية القلب السعودية، الذي يعدّ محاكاة إلكترونية للضغطات الصدرية لمعرفة عدد الضغطات خلال الدقيقة الواحدة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.فيما تُفعّل صحة حفر الباطن الفعالية مع عدد من الجهات الحكومية وأفراد المجتمع لأهمية معرفة الإنعاش القلبي بشكل صحيح لكي يصبح الفرد قادراً على إنقاذ حياة الآخرين -بإذن الله-.// انتهى//.16:46ت م0149