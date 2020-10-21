عام / رئيس جامعة الباحة يرأس الجلسة الثانية لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي
الأربعاء 1442/3/4 هـ الموافق 2020/10/21 م واس
الباحة 04 ربيع الأول 1442هـ الموافق 21 أكتوبر 2020م واس
رأس معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس -عن بعد - ، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الثانية للعام الجامعي 1441- 1442هـ.
وناقش المجلس في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، ومنها تمديد ابتعاث عدد من المعيدين والمحاضرين المبتعثين للدراسات العليا في داخل المملكة وخارجها، وتشكيل عدد من اللجان الدائمة.
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16:46ت م
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