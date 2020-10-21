السيح 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسعقد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، اجتماعاً مع الأمين العام للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" الدكتور سلمان المطيري، بحضور عدد من مسئولي الصحة بالمحافظة.وتم في الاجتماع الموافقة على إنشاء فرع للجمعية في الخرج لتقديم الخدمات الصحية المجتمعية غير الهادفة للربح وفقاً لأولوية الاحتياج ، وتقديم برامج علاجية ووقائية وتوعوية للمجتمع.كما تمت الموافقة على إنشاء صندوق لدعم الفرع لمباشرة أعماله وأهدافه، حيث قدمت الجمعية دعم للصندوق بمبلغ 300 ألف ريال، والتكفل بـ 100 عملية للمياه البيضاء، وتسيير قوافل صحية في مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة للكشف من أمراض العيون.// انتهى //16:47ت م0151