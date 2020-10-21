مكة المكرمة في 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسنظَّمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة مكتب تنفيذ الرؤية اليوم لقاءً تعريفياً تحت عنوان "الأساسيات في مؤشرات الأداء" وذلك بمسرح الأمانة بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة ووكلاء الأمين ومدراء العموم ورؤساء البلديات .وهدف اللقاء إلى تعريف الحضور بأنظمة مؤشرات الأداء والمقاييس العلمية المستخدمة لتطبيق أفضل الممارسات في القطاع البلدي سعت من خلاله الأمانة إلى توضيح المعارف الأساسية المتعلقة بمؤشرات الأداء، ونشر ثقافة قياس مؤشرات الأداء لجميع العاملين، مبيناً إنَّ محاور اللقاء تناولت إطار العمل الاستراتيجي ومؤشرات الاداء وأهميتها، وسمات وأنواع مؤشرات الأداء، وخصائص المؤشرات، إضافةً إلى كيفية تصميم مؤشرات الأداء وشرح بطائق المؤشرات.// انتهى //16:55ت م0153