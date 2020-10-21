مكة المكرمة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الزراعة والصيانة الدورية في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة؛ لتهيئة الحدائق العامة والمنتزهات لمرتاديها، وتحسين وتجميل أحياء وشوارع وميادين مكة المكرمة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وتضمنت الأعمال المُنفذة من قِبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل زراعة زهور الامرنتس في طريق المسجد الحرام، وقص وتشكيل الاسيجة بشارع الأميرماجد، وصيانة ونظافة ممشى بطحاء قريش – حديقة الأراك – إضافةً إلى صيانة شبك الملاعب بدقم الوبر.وتعمل الأمانة على تطوير الحدائق، وزيادة الرقعة الخضراء، وإيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة والمهيئة للمواطنين، التي تسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لمكة المكرمة.// انتهى //17:58ت م0179