الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.وناقشا خلال الاجتماع آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية وجهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الشرعية اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية والانسانية للوصول إلى الحل السياسي وفق تلك المرجعيات.وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.وأشاد بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدعم التنموي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمساعدة أبناء الشعب اليمني.من جانبه أعرب السفير آل جابر عن تقديره للجهود التي تبذلها الأمانة العامة التي تؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود الذي يحفظ لليمن الشقيق وحدته وأمنه وسيادته واستقراره، وينهي الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني، مؤكداً استمرار المملكة في تقديم أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي للشعب اليمني الشقيق.حضر الاستقبال الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، ومبعوث ‏الأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن مدخل الهذلي، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدى الجمهورية اليمنية سرحان المنيخر.// انتهى //18:00ت م0181