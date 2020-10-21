الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس لرياض -يواصل لاعب المنتخب السعودي الأول للتجديف حسين علي رضا برنامجه التحضيري لتصفيات أولمبياد طوكيو 2021.وأجرى اللاعب عدداً من اختبارات القياس الفسيولوجية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود في الرياض، إذ يخوض برنامجاً تحضيرياً أعدّه الجهاز الفني البريطاني المكوّن من المدير الفني دانيال جينز، ومدرب المنتخب الأول وليام لويس باري، ومدير البرامج ماثيو تارنت, وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للتجديف في تجهيز لاعبيها وفق أعلى المستويات.ويسعى اتحاد التجديف إلى تجهيز اللاعب بالشكل المناسب وتوفير البيئة المناسبة استعداداً لخوض تصفيات أولمبياد طوكيو 2021 التي ستقام في شهر أبريل المقبل .// انتهى //18:15ت م0182