حفر الباطن 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسقدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمركز طب الأسنان والمراكز الصحية والمستشفيات خدماتها العلاجية والوقائية لـ 95,926 مستفيداً خلال العام الماضي 2019م.وأوضحت صحة حفر الباطن أن الخدمات العلاجية والوقائية شملت علاجات إصلاح الأسنان، وعلاج العصب والجذور، وطب أسنان الأطفال، وعلاج اللثة، والاستعاضة السنية، وتقويم الأسنان، وجراحة الفم والوجه والفكين، إضافة إلى الحشوات الوقائية وتطبيق الفلورايد.//انتهى//18:20ت م0183