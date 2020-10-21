جيزان 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تقديم خدماتها الإلكترونية للمستفيدين والمستفيدات والمراجعين والمراجعات عبر مركز رعاية المستفيدين ومنصة تواصل بالتزامن مع جهودها في دعم العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي من خلال المدارس ومكاتب التعليم والإدارات المعنية كالإشراف التربوي وتقنية المعلومات ومركز الدعم الإلكتروني .وأكد المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن هذه الجهود تأتي في إطار التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال قنوات التواصل التي وفرتها وزارة التعليم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتوفير الوقت والجهد والمال وترفع من مستوى الأداء، كما تمنح المستفيدين خيارات التواصل المباشر مع المسؤول ، مضيفًا أن هذه الخدمة تتيح للعاملين في المؤسسة التعليمية الفرصة لمراجعة الخدمات المقدمة للمجتمع التعليمي وتطويرها للأفضل بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تشهد تطوراً في جميع المجالات، مقدماً الشكر لجميع منسوبي ومنسوبات المركز على جهودهم في خدمة المستفيدين والمستفيدات.بدوره بيّن مدير مركز رعاية المستفيدين إبراهيم عقيلي أن هذه الخدمة جاءت من وزارة التعليم لفتح باب التواصل مع المواطنين والاطلاع على مقترحاتهم وملاحظاتهم واستفساراتهم والشكاوى المقدمة منهم وتيسير متابعتها وحلها وإتمام الرد عليها من قبل الجهة ذات العلاقة.وأشار إلى أن المركز عمل من قبل بداية العام الدراسي على حل إشكاليات تسجيل الطلاب والطالبات في نظام نور ، فيما عمل منذ بداية العام الدراسي عن بُعد على حل جميع الصعوبات التي واجهت الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات في الدخول لمنصة مدرستي، إضافة لتقديم الدعم في نظامي نور وفارس من خلال فريق دعم متكامل يعمل على مدار الساعة ، مضيفاً أن المركز عمل على حل أكثر من 500 تذكرة إلكترونية وأكثر من (750) اتصالا هاتفيا ورسالة (واتس اب) ، كما استقبل المركز في مقره بصالة المستفيدين بالإدارة العامة (200) مراجع على فترات منفصلة ووفق الإجراءات الاحترازية ممن استدعت الإجراءات النظامية حضورهم .// انتهى //18:31ت م0189