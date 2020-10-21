سكاكا 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأنهى -بفضل الله- فريق طبي بقسم جراحة المسالك البولية في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في مدينة سكاكا معاناة مريض من حصوات تشكلت في المثانة مسبِّبة له بعض المضاعفات، حيث كان يشكو من مشاكل حادة أثناء التبول إضافة إلى انحباس متكرر في البول.وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تبين وجود حصوة كبيرة في المثانة البولية، وبناءً على ذلك قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي لإزالة الحصوة (بحجم 5 سم) من المثانة، حيث تكللت العملية بالنجاح وأستقرت حالة المريض .// انتهى //18:47ت م0193