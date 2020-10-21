موسكو 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسبحث سفير اليمن لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي اليوم مع نائب وزير الخارجية الروسي -ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ميخائيل بغدانوف سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن السفير الوحيشي استعرض خلال اللقاء التطورات الراهنة في بلاده, واستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في التصعيد واستهداف ممرات الملاحة البحرية بما فيها المخاطر الناجمة عن خزان صافر، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية تواصل سعيها الكامل لإنهاء الحرب, كما لفت النظر إلى إدانة الحكومة اليمنية قيام النظام الإيراني بتهريب أحد عناصره إلى اليمن وتنصيبه سفيراً لدى الميليشيا الحوثية الانقلابية.من جهته، رحّب نائب وزير الخارجية الروسي بنجاح العملية الإنسانية الناجحة لتبادل الأسرى كخطوة مهمة، معبراً عن تطلّعه لأن تتخذ خطوات أخرى لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحَرِج وتسمح بالتحرك لإنشاء عملية سلمية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.// انتهى //18:53ت م0195