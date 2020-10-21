ابيدجان 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس الإيفواري الحسن وتارا بوفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" برئاسة وزيرة الخارجية والاندماج الإقليمي الغانية شيرلي إيوركور ورئيس مجلس وزراء" إكواس" حاليًا بتشواي .وجدد الرئيس الإيفواري خلال اللقاء التزامه بالارتقاء بالسلام والاستقرار في كوت ديفوار، وبإجراء انتخابات رئاسية جامعة وسلمية وشفافة.كما أجرى وفد "إيكواس" مشاورات مع الأطراف الفاعلة الرئيسية، خاصة مع رئيس الوزراء حامد باكايوكو، والرئيس الأسبق هنري كونان بيدييه، كما التقى الوفد بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعتمدين لدى كوت ديفوار.وأفاد الوفد في بيان صادر عنه من العاصمة الإيفوارية أبيدجان أنه لاحظ استمرار نقاط خلافية حول العملية الانتخابية لاسيما بشأن التمثيل الضعيف لأحزاب المعارضة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.ودعا الوفد المترشحين للانتخابات الرئاسية للتركيز على نقاط واقعية من شأنها الإسهام في حلحلة الخلافات حول العملية الانتخابية، بما يؤدي إلى مشاركة شاملة وشفافة وذات مصداقية وغير عنيفة في الانتخابات.وطالب الوفد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقاطعين للانتخابات بإعادة النظر في قرار مقاطعتها، والعدول عن دعوة الأنصار للدخول في عصيان عام احتجاجًا على العملية الانتخابية، وطالبتهم بالسعي جديًا للتوصل إلى توافق حول العملية الانتخابية.وأدان بشدة أعمال العنف الأخيرة، داعياً كل الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.// انتهى //19:25ت م0198