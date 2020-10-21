عام / الأردن يسجل 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/3/4 هـ الموافق 2020/10/21 م واس
عمّان 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 43620 إصابة.
وقالت في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و 2646 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 100 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7183 حالة، كما سُجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 443 حالة.
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