الرباط 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسوقعت المملكة المغربية وغينيا بيساو، اليوم بالرباط، على أربع اتفاقيات تعاون تهم مجالات الصناعة، والسياحة، والنقل، والطاقة بهدف تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين البلدين.وتنص الاتفاقيات التي وقع عليها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيرته بغينيا بيساو سوزي كارلا باربوزا، الى تشجيع المبادرة الخاصة في القطاع الصناعي، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وتقوية المبادلات السياحية بين البلدين، وتسهيل سيولة التدفقات اللوجستية وتعزيز التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين في المغرب وغينيا بيساو في هذا القطاع.// انتهى //19:46ت م0202