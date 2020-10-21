الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسبحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الحليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في اتصال هاتفي مع دولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد اليوم، آخر المستجدات اليمنية.وأكد معاليه خلال الاتصال أن دول مجلس التعاون ستظل مساندة للجمهورية اليمنية والشرعية الدستورية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.من جانبه ثمن رئيس وزراء الجمهورية اليمنية المواقف المشرفة والمخلصة لدول مجلس التعاون ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار لليمن و شعبه.// انتهى //19:52ت م0203