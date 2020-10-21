الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسنفذت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض ومركز التأهيل الشامل للذكور بالزلفي مبادرتين صحيتين لـ 124 مستفيداً من المشمولين بالرعاية داخلها بالتعاون مع بعض الجهات الصحية ذات العلاقة.وتضمنت المبادرة الأولى في دار المسنين بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية إجراء فحص النظر لجميع المسنين لتحديد الحالات التي تعاني من مشكلات متعلقة بالعين ومرض السكر وتوفير المتابعة الشهرية لهم، فيما تضمنت المبادرة الثانية بمركز تأهيل الذكور بالزلفي تطعيم النزلاء والكادر العامل معهم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.تأتي هذه المبادرات ضمن البرامج الوقائية التي تنفذها الفروع الإيوائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام، حرصاً على سلامة نزلائها والكادر العامل معهم، وحمايتهم من الأمراض المزمنة والموسمية المعدية.// انتهى //21:08ت م0215