السيح 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسوقعت بلدية الخرج اليوم، عقداً مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" لإعادة تأهيل إنارة الطرق والشوارع بمدينة السيح، وذلك ضمن الجهود البلدية لترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الطرق والشوارع، بالاعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة بنظام ليد (LED) .وأوضحت البلدية أن اعتمادها على الإضاءة بهذه التقنية الحديثة، يأتي ضمن مشاريعها المتعددة الهادفة إلى ترشيد معدلات استهلاك الطاقة، وتعزيز البُعد الحضري في مدينة السيح و المراكز والقرى التابعة لخدماتها.// انتهى //21:09ت م0216