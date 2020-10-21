الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسكرم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد اليوم، الفريق الكشفي التطوعي في نادي الثليم الكشفي بمحافظة الأحساء، نظير جهودهم التطوعية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في مواجهة أزمة فيروس كورونا الجديد COVID-19.وأشار المشرف العام على الفريق التطوعي عبداللطيف بن فهد الزعبي إلى أن الفريق نفذ العديد من المبادرات بالتعاون مع عدة جهات، من أهمها تعقيم مساجد وجوامع العيون، وتوزيع السلال الغذائية، وتنظيم المصلين خلال صلاة الجمعة و صلاة عيد الأضحى، والمشاركة في توزيع لحوم الأضاحي ، خلال ساعات عمل بلغت أكثر من 560 ساعة عمل .// انتهى //21:12ت م0217