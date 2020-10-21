الأحساء 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسينظم نادي الأحساء الأدبي الأحد المقبل محاضرة عن بعد بعنوان "خطاب الحب والنكاح وسؤال الهيمنة" قراءة في نماذج من الأدب القديم " وذلك عبر منصة النادي عبر تطبيق زوم.ويقدم المحاضرة أستاذ الأدب والنقد المساعد في جامعة الحدود الشمالية الدكتور صغير العنزي، و يديرها أستاذ الأدب والنقد الحديث في جامعة الباحة الدكتور إبراهيم المرحبي .وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة برامج النادي الافتراضية التي لاقت نجاحا ومتابعة كبيرة من المهتمين بالشأن الثقافي ، وسيتاح رابط المحاضرة على حسابات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية.// انتهى //21:27ت م0219