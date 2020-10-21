ثقافي / محاضرة ثقافية بالنادي الأدبي بالأحساء
الأربعاء 1442/3/4 هـ الموافق 2020/10/21 م واس
الأحساء 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس
ينظم نادي الأحساء الأدبي الأحد المقبل محاضرة عن بعد بعنوان "خطاب الحب والنكاح وسؤال الهيمنة" قراءة في نماذج من الأدب القديم " وذلك عبر منصة النادي عبر تطبيق زوم.
ويقدم المحاضرة أستاذ الأدب والنقد المساعد في جامعة الحدود الشمالية الدكتور صغير العنزي، و يديرها أستاذ الأدب والنقد الحديث في جامعة الباحة الدكتور إبراهيم المرحبي .
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة برامج النادي الافتراضية التي لاقت نجاحا ومتابعة كبيرة من المهتمين بالشأن الثقافي ، وسيتاح رابط المحاضرة على حسابات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية.
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21:27ت م
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