جيزان 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسسخرت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان جميع إمكاناتها لتقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين في المنطقة، إذ تقوم الجمعية بنقل أكثر من 635 مريضاً أسبوعياً خلال مشروع " سفير " لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية بأسطول مجهز.وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي، أن المشروع الذي أطلقته الجمعية منذ عشر سنوات، يهدف إلى إنهاء معاناة المرضى في التنقل من خلال نقل مرضى الفشل الكلوي، وأمراض الدم، والأمراض المزمنة وأسرهم، بجميع محافظات منطقة جازان من وإلى المستشفيات، حيث تتكفل الجمعية بنقل المريض من منزله إلى مستشفيات المنطقة، وانتظار المريض لحين انتهائه وإعادته إلى منزله.وأفاد الحازمي أن عدد المرضى المستفيدين من المشروع الخيري منذ إطلاقه بلغ 397008 مرضى، نُقلوا إلى مستشفيات ومراكز الغسيل داخل منطقة جازان عن طريق أسطول حافلات مجهزة لنقل المرضى، تجاوز عددها حالياً 28 حافلة، حيث قطع أسطول سفير أكثر من 12.761.861 كم.// انتهى //21:36ت م0221