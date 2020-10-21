ينبع 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسدشن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم بمقر المحافظة حملة التحصين ضد الإنفلونزا الموسمية والتي أطلقها مستشفى ينبع العام, وذلك بحضور وكيل المحافظة فيصل المطيري وفريق العمل من مستشفى ينبع.وأكد مدير المستشفى تركي الثقفي أن الجرعة تُعطى في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتستهدف جميع فئات المجتمع والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب والأورام والسكر، والذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية والنساء الحوامل وجميع الأطفال .// انتهى //21:42ت م0224