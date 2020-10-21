إسلام آباد 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات الباكستانية اليوم عزمها على اتخاذ عدد من الإجراءات الطارئة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تزايد احتمالات حدوث موجة ثانية للوباء خلال الأسابيع القادمة.جاء ذلك خلال اجتماع انعقد اليوم في إسلام آباد للمسؤولين بالمركز الباكستاني المعني برصد تطورات فيروس كورونا، والذين قرروا إعادة فرض إجراءات الإغلاق مجدداً في بعض القطاعات في المدن الرئيسة، نظراً لعدم التزام عامة الناس بالإجراءات الاحترازية المحددة للوقاية من فيروس كورونا.وحدد الاجتماع بعض القطاعات التي اعتبرها مصدرا لانتشار فيروس كورونا، وهي الأسواق ووسائل النقل وصالات الزفاف والمطاعم والتجمعات العامة.وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أبدى مخاوفه من حدوث موجة ثانية لوباء فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين، فيما كشف وزير التخطيط الباكستاني أسد عمر، وهو الوزير المشرف على المركز الباكستاني المعني برصد تطورات فيروس كورونا، عن ارتفاع معدل الوفيات اليومية بسبب الفيروس في باكستان بنسبة 140% مقارنة بالأسابيع الماضية، بسبب تجاهل عامة الناس للإجراءات الاحترازية.// انتهى //21:54ت م0226