المنامة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واساستقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصافرية ، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي وصل إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية.ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لجلالته ، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.من جانبه حمل جلالته سمو وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.// انتهى //22:50ت م0243