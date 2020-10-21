المدينة المنورة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، الاجتماع السنوي الحادي عشر لمديري عموم الشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق، والذي تستضيفه إمارة المنطقة، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية سلطان بن عبدالمحسن الخميس.وفي مستهل الاجتماع، رحّب وكيل إمارة المنطقة بالمشاركين، موضحاً أن اللقاء يُجسد فرصة مواتية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتميزة التي ترفع مستوى الأداء وتطور الممارسات الإدارية والمالية في إمارات المناطق.ونوّه وكيل الإمارة بنتائج الاجتماعات السابقة التي حققت تطوراً ملحوظاً في عملية دفع العمل المالي والإداري والتقني إلى مزيدٍ من التقدم والتطور لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مشيراً إلى أن الخبرات المتراكمة التي اكتسبها موظفو الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة والتي تُترجم مستوى الدعم الذي تحظى به منظومة العمل الإداري في الإمارة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، لافتاً إلى أهمية تعزيز العمل الجماعي المبني على منهج إداري مؤسسي يستند على الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.ثم ألقى مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية سلطان الخميس، كلمة أشاد فيها بالخبرات والتجارب الإدارية والمالية المميزة التي تتمتع بها إمارات المناطق، متمنياً الاستفادة من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع، متطلعا إلى عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات القادمة لمشاركة الأطر العامة التي تعزز الأداء المالي والإداري، معرباً عن شكره لإمارة منطقة المدينة المنورة على استضافة هذا الاجتماع.من جهته، استعرض مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة المدينة المنورة خالد بن حد أمين الشتاء، عدداً من المحاور التطويرية في منظومة العمل الإداري والمالي بالإمارة والتي أسهمت بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء.عقب ذلك، ناقش المشاركون عدداً من المواضيع والجوانب المتعلقة بمنظومة العمل الإداري والمالي وأفضل الممارسات المطُبقة في هذا المجال بإمارات المناطق، بالإضافة إلى بحث السبل التي يُمكن من خلالها تطوير قدرات الموارد البشرية وتوظيف الخدمات التقنية لخدمة العمل المالي والإداري.// انتهى//22:50ت م0244