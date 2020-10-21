تونس 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن انتخاب إيرلندا عضوًا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2021 ـ 2022 بالتزامن مع انتخاب تونس سيمثل فرصة سانحة للبلدين لتعزيز التنسيق بينهما، حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، والمدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن.وأعرب الوزيران خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير التونسي اليوم من نظيره الإيرلندي سيمون كوفناي، عن تطلعهما لتعزيز العلاقات بين تونس وإيرلندا، ودعم التعاون الثنائي، لاسيما في ظل تعدد فرص تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.// انتهى //22:51ت م0245