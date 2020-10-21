طريف 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسدعت جمعية رعاية المعاقين بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ، أبناء وسكان المحافظة الراغبين بالعمل التطوعي في برامج الجمعية المختلفة إلى التسجيل بالفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الطرقي العنزي أن الجمعية تفتح هذا المجال لممارسي الأعمال التطوعية للمساهمة بتحقيق أهدافها ، وهي فرص تطوعية متنوعة، منها منسق علاقات عامة وتغطية برامج وأنشطة الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معد ومنسق برامج وأنشطة لذوي الاحتياجات الخاصة، مدير التطوع إضافة لباحث اجتماعي، وذلك للإسهام في رفع عدد المتطوعين الإيجابيين إلى مليون متطوع ومتطوعة بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 في تطوير العمل التطوعي، مشيراً إلى أن العمل التطوعي ممارسة إنسانية أصبحت اليوم ركيزة أساسية في بناء المجتمع ، وترتبط بكل معاني الخير والعمل الصالح .// انتهى //22:52ت م0246