اجتماعي / مركز التنمية الاجتماعية بعرعر يدعو للانضمام لـ 20 فرصة تطوعية

الأربعاء 1442/3/4 هـ الموافق 2020/10/21 م واس
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عرعر 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس
دعا مركز التنمية الاجتماعية بعرعر‬، للانضمام لـ20 فرصة تطوعية، وذلك بالتسجيل عبر منصة التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح المركز أن الفرص التطوعية تشمل العديد من المجالات المختلفة التي تخدم المجتمع ، مشيرا إلى أن العمل التطوعي سمة المجتمعات الحيوية، من خلال رفع الطاقات البشرية في المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم.
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22:53ت م
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