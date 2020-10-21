عرعر 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسدعا مركز التنمية الاجتماعية بعرعر‬، للانضمام لـ20 فرصة تطوعية، وذلك بالتسجيل عبر منصة التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأوضح المركز أن الفرص التطوعية تشمل العديد من المجالات المختلفة التي تخدم المجتمع ، مشيرا إلى أن العمل التطوعي سمة المجتمعات الحيوية، من خلال رفع الطاقات البشرية في المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم.// انتهى //22:53ت م0249