اجتماعي / مركز التنمية الاجتماعية بعرعر يدعو للانضمام لـ 20 فرصة تطوعية
الأربعاء 1442/3/4 هـ الموافق 2020/10/21 م واس
عرعر 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس
دعا مركز التنمية الاجتماعية بعرعر، للانضمام لـ20 فرصة تطوعية، وذلك بالتسجيل عبر منصة التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح المركز أن الفرص التطوعية تشمل العديد من المجالات المختلفة التي تخدم المجتمع ، مشيرا إلى أن العمل التطوعي سمة المجتمعات الحيوية، من خلال رفع الطاقات البشرية في المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم.
// انتهى //
22:53ت م
0249