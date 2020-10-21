عمّان 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسفاز فريق الوحدات على الصريح بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة التي جمعتهما اليوم على استاد الحسن الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 10 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الوحدات رصيده إلى 24 نقطة في المركز الاول، فيما تجمد رصيد الصريح عند 14 نقطة في المركز الرابع.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الفيصلي و الجزيرة بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد عمان الدولي، ليرفع الفيصلي رصيده الى 14 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني.// انتهى //22:56ت م0250