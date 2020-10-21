إسلام آباد 4 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن حزنها في ضحايا حادث التدافع الذي وقع بالقرب من قنصليتها بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان.وقالت في بيان اليوم إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ الخسائر في الأرواح والإصابات جراء حادث التدافع الذي وقع الاستاد الرياضي على بُعد عدة كيلومترات من قنصليتها العامة بمدينة جلال آباد، حيث كان يتم جمع المتقدمين للحصول على تأشيرات باكستانية بموجب ترتيبات السلطات الأفغانية الإقليمية.وأضافت أنه نظرًا للعدد الكبير لطالبي التأشيرة الباكستانية، فقد أعلنت الحكومة الباكستانية مؤخراً عن سياسة جديدة لتسهيل إجراءات منح التأشيرات للإخوة والأخوات الأفغان، وتقوم السفارة الباكستانية في كابل وباقي البعثات التابعة لها في عدد من المدن الأفغانية بإصدار تأشيرات دخول متعددة للمتقدمين الأفغان الذين يعتزمون زيارة باكستان.وأعربت الخارجية الباكستانية عن أملها من الشعب الأفغاني وكذلك السلطات الأفغانية بالتعاون مع السفارة الباكستانية لضمان توفير أفضل التسهيلات لطالبي التأشيرات.// انتهى //23:24ت م0251