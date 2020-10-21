العيدابي 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسدشنت محافظة العيدابي اليوم ، فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي التي ينظمها قسم الأشعة بمستشفى العيدابي العام بالتعاون مع جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان وفريق غيم التطوعي ، وذلك بمقر المستشفى .وقدم خلال التدشين شرحا عن الفعاليات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر، لما له من أهمية كبيرة ، حيث يعد الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى ، إلى جانب ما تتضمنته الفعاليات من توزيع لعدد من المطويات التوعوية التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي -بمشيئة اللـــَّه تعالى- .// انتهى //23:25ت م0252