عام / تدشين فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي بمحافظة العيدابي
الأربعاء 1442/3/4 هـ الموافق 2020/10/21 م واس
العيدابي 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس
دشنت محافظة العيدابي اليوم ، فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي التي ينظمها قسم الأشعة بمستشفى العيدابي العام بالتعاون مع جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان وفريق غيم التطوعي ، وذلك بمقر المستشفى .
وقدم خلال التدشين شرحا عن الفعاليات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر، لما له من أهمية كبيرة ، حيث يعد الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى ، إلى جانب ما تتضمنته الفعاليات من توزيع لعدد من المطويات التوعوية التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي -بمشيئة اللـــَّه تعالى- .
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23:25ت م
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