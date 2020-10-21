صبيا 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسافتتح محافظ صبيا منصور الداوود، بمقر المحافظة اليوم، "المقرأة الإلكترونية" لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة .وجرى تكريم الطلاب المتأهلين للمسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وهم:خالد بن منبه جربان المشارك في فرع (عشرين جزءا).عصام بن محمد الأحوس المشارك في فرع (عشرة أجزاء).الحسن بن علي جعفري المشارك في فرع (خمسة أجزاء)، متمنيًا لهم التوفيق في مشاركتهم وحصد المراكز الأولى في هذه المسابقة.وأشاد المحافظ بدور الجمعية في تعليم القرآن الكريم، وحرص القائمين عليها على الرقي بالخدمات المقدمة في مجالات رعاية القرآن الكريم.من جانبه أوضح رئيس الجمعية عبدالله بن غالب نمازي، أن المقرأة تتضمن (١٨) حلقة لتعليم القرآن الكريم عن بعد، ينتظم فيها أكثر من (٢٧٠) طالبًا وطالبة، وعدد (١٨) معلمًا ومعلمة, و(٤) مشرفين ومشرفات تعليميين، والكثير من الفرص التعليمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، مسهلة للملتحقين بها التعليم بطريقة سلسة وآمنة، متوافقة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.// انتهى //23:43ت م0254