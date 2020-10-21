صبيا 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسعقدت اللجنة التنفيذية لمسابقة مدرستي الرقمية بإدارة التعليم بمحافظة صبيا اجتماعها اليوم، بحضور مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي وأعضاء اللجنة ومشاركة مديري ومديرات المكاتب والإدارات ذات العلاقة ، وذلك عبر برنامج (Zoom) .وجرى خلال الاجتماع استعراض آلية المسابقة التي تهدف إلى تعزيز أهية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد،ونشر ثقافته وذلك من خلال ثلاثة مجالات وهي: التعليم والتثقيف، والإعلام، والتدريب، وتستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بالإضافة للمهتمين بالتعليم الإلكتروني والإعلام .يُذكر أنّ المرحلة الأولى من المسابقة التي انطلقت على مستوى مدارس صبيا بنين - وبنات وتشهد تفاعلًا ومشاركة واسعة من المجتمع التعليمي وكذلك أولياء الأمور من خلال مشاركات متنوعة وهادفة من المنتجات الإعلامية والتعليمية التوعوية تتعلق بمنصة "مدرستي" .وتترشح الأعمال المميزة في المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم التي بدورها ستجري عملية فرز للأعمال المرشحة للمرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم، حيث ستُفرز وتُحكَّم الأعمال المرشحة من قبل إدارة الإعلام والاتصال والتحكيم النهائي للمنتجات وإعلان النتائج على مستوى الإدارة، تمهيدا لرفعها للمنافسة على مستوى وزارة التعليم .// انتهى//23:45ت م0255