جيزان 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد ووحدة ارتقاء "بنين وبنات" عددًا من اللقاءات والمجالس لأولياء الأمور "عن بعد" بهدف متابعة سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات ومستوى التحصيل الدراسي ومعالجة التحديات التي قد تواجه المجتمع التعليمي خلال مرحلة التعليم عن بعد.وشهدت مجالس أولياء الأمور مشاركة أكثر من 108,000 مستفيد ومستفيدة "عن بعد" وداخل المدارس، حيث نفذت مدارس البنين أكثر من 691 مجلسًا فيما عقدت مدارس البنات 711 مجلسًا .وأكد المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أهمية الشراكة بين الأسرة والمدرسة وتكامل الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسن من نواتج التعلم، مشيداً بجهود المدارس ومكاتب التعليم وإدارات التوجيه والإرشاد ووحدة ارتقاء في تفعيل هذه الشراكة .// انتهى //23:46ت م0256