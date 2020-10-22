تونس 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21اكتوبر 2020 م واسوقّع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي، ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، جون لوك رفلوت، اليوم، على اتفاقيّة تمويل بين تونس والبنك، بقيمة 38 مليون يورو.وتشمل اتفاقيّة التمويل، انجاز مشروع تأمين حاجيات إقليم تونس من الموارد المائية المخصصة للشرب بقيمة 24 مليون يورو، ومشروع تزويد المرفأ المالي بمدينة قلعة الأندلس بمحافظة أريانة بالماء الصالح للشرب، بقرض قيمته 14 مليون يورو، عبر إنشاء الشبكة الخارجية للمشروع.وتقدر الكلفة الجملية لمشروع إنشاء الشبكة الخارجية للمرفأ المالي 76 مليون يورو، وستتولى الوكالة الفرنسية للتنمية المساهمة في تمويله، أيضًا، بقيمة 38 مليون يورو مع هبة تقدر بمليون يورو، ستخصّص لإنجاز دراسة المخطط لإقليم تونس.// انتهى //00:04ت م0258